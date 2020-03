Coronavirus, il sindaco di Chieri Sicchiero: "Siamo una comunità, supereremo anche questo momento"

Il Sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero ha rivolto alle cittadine e ai cittadini chieresi un appello via social, ricordando che, a seguito del nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tutte le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi tipo sono sospesi, sono chiusi i cinema, i musei, la Biblioteca, il centro giovanile e le sedi associative comunali. Sono sospese tutte le attività sportive, anche gli allenamenti per decisione delle stesse società sportive.

“È inoltre vietata ogni forma di assembramento - ha aggiunto - a meno che non venga rispettata la distanza di un metro tra le persone, e questo riguarda anche i locali come bar e pub e gli esercizi commerciali, e abbiamo chiesto ai gestori di far applicare con responsabilità le misure di contenimento”.

Inoltre, “ci sono anche a Chieri e nel territorio dell’AslTO5 delle persone che sono in ‘quarantena’ ovvero in isolamento domiciliare, che non significa siano ‘malati’ o ‘infetti’”

Il primo cittadino ha ricordato la necessità di “rispettare le misure preventive, innanzitutto lavarsi le mani molto spesso ed evitare i contatti ravvicinati”.

“Siamo una comunità - ha concluso Sicchiero - e sono sicuro che supereremo anche questo momento, con solidarietà e responsabilità. Usiamo altri ‘mezzi’ - dal telefono ai social alla didattica on line - per essere vicini e per stare insieme.”