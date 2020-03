Coronavirus, disposizioni urgenti deliberate dal COC di Rivoli

Questa mattina si è riunito il COC (Centro Operativo Comunale) alla presenza del Sindaco di Rivoli Andrea Tragaioli, della Giunta, dei Dirigenti Comunali, del Commissario della Protezione Civile e del Comandante della Polizia Locale.

Il DPCM dell’8 marzo è stato recepito e sono state avviate le informative per le attività pubbliche e commerciali interessate. La Polizia Locale ha avviato contatti diretti con i titolari dei pubblici esercizi: bar, ristoranti invitandoli ad allontanare i luoghi di seduta tra di loro e limitando la capienza, ricordando che sono obblighi a carico del gestore nel far rispettare le disposizioni.

I Pub, da decreto, debbono chiudere salvo essere in possesso di licenza di ristorazione ed effettuare un servizio assimilato per orario e tipologia. Sono comunque invitati tutti i commercianti, gli ambulanti e gli artigiani a rispettare le misure imposte dal Governo per prevenire il più possibile l’assembramento delle persone.

Nelle sale d’attesa è consentito un numero massimo di 6 persone alla distanza prevista dal decreto di un metro.

Ieri la Polizia Locale ha verificato, come da decreto, che Sale Giochi, Sale Scommesse, Sale Bingo, Discoteche e Sale da Ballo fossero chiuse.

La Biblioteca, l’Informa Giovani e la Casa del Conte Verde dovranno temporaneamente chiudere.

Il COC si riunirà mercoledì per mettere in atto un progetto in collaborazione tra l’Assessorato alla Terza Età e quello alle Associazioni per attivare un servizio di consegna della spesa agli anziani.