Coronavirus, separè in plexigass alle casse dei supermercati di Torino

Un pannello in plexiglass, a dividere i clienti e i cassieri. E' questa la misura messa in atto, a partire da questa mattina, dal Carrefour di corso Casale 115 per il Coronavirus.

Un accorgimento già adottato da altri negozi di Torino per proteggere gli addetti, che quotidianamente entrano in contatto con centinaia di persone, dal rischio di contagio.

Per evitare poi assembramenti alle casse per terra, con il nastro di plastica rosso, sono state tracciate delle linee che distanziano i compratori in fila di un metro.