'Ndrangheta: sequestrati bar e ristorante a Bardonecchia di un affiliato di San Mauro

Stamattina i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Torino stanno procedendo al sequestro di beni mobili ed immobili, disposto dalla Sezione Misure di Prevenzione del locale Tribunale nei confronti di un appartenente alla locale di ‘ndrangheta di San Mauro Torinese ed attualmente detenuto dopo l’arresto effettuato dagli stessi militari dell’Arma nel 2018 nell’ambito dell’operazione denominata “Bardo”.



Le accuse per l’uomo sono associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata, nonché intestazione fittizia di beni. I sigilli sono stati apposti ad un Bar e ad una Pizzeria di Bardonecchia, in alta Valle di Susa. Sequestrati anche conti correnti e carte prepagate il cui valore è in corso di quantificazione, nonché due autovetture (Infiniti Q30 e Smart Cabrio) nella attuale disponibilità della moglie.