Coronavirus, a Nichelino il Comune organizza la spesa a domicilio per aiutare gli anziani ad evitare il contagio

L'emergenza coronavirus ha cambiato e da oggi cambierà ancora di più le vite dei cittadini, così il Comune di Nichelino ha deciso di andare in soccorso dei più anziani.

L'intento è quello di aiutare coloro che sono soli o non hanno dei familiari in grado di sostenrli, consentendo a queste persone di ricevere la spesa a casa, evitando il rischio di contrarre il covid-19 uscendo per andare a fare compere. E' attivo dalla mattina di oggi, martedì 10 marzo, il numero telefonico, 011/6819699 al quale si possono rivolgere tutti i pensionati soli.

Dalle ore 8.30 alle 12.30 (la telefonata sarà registrata) risponderà la protezione civile che si incaricherà di portare a casa i generi di prima necessità. In caso di bisogno di medicinali, il pensionato dovrà chiamare il suo medico curante che a sua volta interpellerà la protezione civile per dare il via libera alla consegna dei farmaci.

L'inizitiva è sicuramente meritoria, ma in questo periodo attenzione alle truffe: la consegna sarà fatto solo da personale della protezione civile. L'invito è quello di non aprire la porta a sconosciuti, evitando così il rischio far entrare malintenzionati.