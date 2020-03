Torino Esposizioni, nuovo masterplan entro fine 2020: confermati Campus di Architettura e Biblioteca Civica

Da rifare in parte il masterplan per il recupero di Torino Esposizioni. Ma Comune, Politecnico e Università hanno già trovato l’accordo per mantenere all’interno sia il Campus di Architettura che la Biblioteca Civica. Nella struttura, come precisa il Rettore del PoliTo Guido Saracco, ci sarà spazio anche per il “Teatro Nuovo e il liceo coreutico, perché deve essere un’operazione che tiene insieme tutti”.

Come annunciato negli scorsi mesi dall’assessore all’Urbanistica Antonino Iaria il progetto per la riqualificazione del complesso alle porte del Parco del Valentino, elaborato nel 2014 dall’allora giunta Fassino, è da ripensare in alcuni aspetti. Le novità introdotte, in materia sismica, nel 2018 determinerebbero un costo molto superiore – rispetto a quanto stimato all’epoca -per effettuare gli interventi.

Da qui un nuovo tavolo inter-istituzionale - inaugurato a fine 2019, tra Comune, Politecnico e Università. I tre enti hanno avviato una serie di indagini per ripensare il progetto di recupero di Torino Esposizioni, mantenendo appunto all’interno sia il Campus di Architettura sia la Biblioteca Civica Centrale, che lascerà gli attuali spazi di via della Cittadella 5. Per quest’ultimo intervento verranno usati 12 milioni del tesoretto olimpico, frutto delle economie dei giochi olimpici 2006.

Anche il Politecnico di Torino si dice pronto a fare la sua parte in termini economici, ma – come chiarisce Saracco – “se non ci sarà un investimento privato, allora servirà un intervento del ministero”. Un’osservazione che negli scorsi mesi era già stata fatta dal capogruppo del Pd Stefano Lo Russo che, accusando di inerzia la giunta grillina, si era detto disponibile a sostenere un’eventuale richiesta di Appendino a Roma di finanziamento.

L’obiettivo dell’amministrazione, dopo anni di stop, ora è di far ripartire l’iter e arrivare ad un nuovo masterplan per Torino Esposizioni entro fine 2020.