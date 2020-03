Alla luce del Decreto 9 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri che uniforma a livello nazionale le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l'appuntamento con i Mercatini di Antiquariato a Orbassano è annullato fino al 3 aprile.

In particolare, sono annullati gli appuntamenti di sabato 14 marzo in piazza Della Pace e di domenica 22 marzo in centro.