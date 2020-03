Coronavirus, a Collegno rinviata la seduta consiliare

Rinviata la seduta consiliare a data da destinarsi. È quanto deciso dalla presidente del consiglio comunale di Collegno Vanda Bernardini.

La decisione, considerata l'attuale situazione legata al contagio da Coronavirus, in accordo con i capigruppo, è stata quella di rimandare, in via precauzionale, la seduta che avrebbe dovuto svolgersi domani, mercoledì 11 marzo a data da destinarsi.

Una decisione presa all'unanimità per rispettare il senso dei decreti, dal momento che attualmente sono sospese riunioni e assemblee in luogo pubblico o privato.

"Ho deciso di rinviarla in via precauzionale. Per rispettare il senso dei decreti e siccome non c'erano delibere urgenti, ho sentito i capigruppo consiliari, e abbiamo posticipato - ha dichiarato la presidente Vanda Bernardini -. Ognuno deve prendersi il dovere di tutelare gli altri e se stessi. Vogliamoci bene e vogliamo bene alle persone. Mai come adesso dobbiamo essere responsabili, solidali e attenerci alle regole".

"Il lavoro dell'amministrazione non viene bloccato e ognuno continua a essere presente verso la città".