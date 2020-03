Usa la scatola dei "dolcetti siciliani" per nascondere i proiettili da vendere ai rapinatori: arrestato ricettatore di 81 anni

Alla ricerca di armi destinate al mercato della ricettazione, i poliziotti del commissariato Dora-Vanchiglia hanno perquisito l'appartamento di un anziano di 81 anni. Incredibilmente i sospetti sono risultati fondati: l’uomo, noto nell’ambiente criminale di Porta Palazzo, nascondeva infatti nel bagagliaio della sua auto, parcheggiata in garage, una scatola con la scritta “dolci tipici siciliani”. Al suo interno, però, nessun dolciume: c'erano invece 10 scatole di munizioni per pistola per oltre 200 proiettili di vario calibro. Sempre nel box auto erano ben nascoste due pistole: una Beretta calibro 7.65 con matricola abrasa e una Browning calibro 7,65.

Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato delle chiavi nascoste in un calzino: servivano ad aprire una cantina, dove hanno rinvenuto una pistola semiautomatica Astra calibro 6,35 con matricola abrasa e varie bombolette di spray per la pulizia delle armi.

L’uomo è stato arrestato per ricettazione, detenzione abusiva di armi, possesso di arma clandestina. L’esperienza e la conoscenza del territorio degli agenti del Commissariato ha permesso di individuare nell’arrestato uno dei punti di riferimento per i rapinatori in cerca di armi.