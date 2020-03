Cnh Industrial, da Roma l'accordo quadro che offre soluzioni anche per "salvare" San Mauro

In un periodo di grandi difficoltà, un raggio di speranza arriva da Roma sulla questione CNH. E' stato infatti raggiunto presso il Mise un accordo quadro tra sindacati e azienda che potrebbe limitare le conseguenze negative soprattutto sugli stabilimenti più in difficoltà. E tra questi, insieme a quello di Pregnana milanese, c'è San Mauro.

L'accordo quadro rientra all'interno del piano strategico dell’azienda Cnh Industrial per gli anni 2020-2024 e mette a disposizione una serie di strumenti. Dal trasferimento incentivato a un altro sito del gruppo all'uscita agevolata per raggiungere la pensione, passando per il ricorso agli ammortizzatori sociali, oppure all'adozione di distacchi e trasferte. Per il sito di Pregnana - ma solo per quello - si è aperto anche alla ricerca di possibili soggetti interessati a rilevare lo stabilimento.