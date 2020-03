Assicurazione sulla vita: quale conviene stipulare?

L’assicurazione sulla vita è un prodotto finanziario-assicurativo che viene acquistato al fine di tutelare se stessi e i propri familiari nei confronti di eventuali rischi o nel caso in cui fosse necessario affrontare un periodo negativo.

Infatti, con l’assicurazione sulla vita è possibile, attraverso il pagamento di un premio periodico, beneficiare di una certa disponibilità economica che permetta al titolare della polizza, o ai suoi familiari, di far fronte a determinate tipologie di imprevisti.



Le compagnie di assicurazione offrono diverse soluzioni per chi desidera proteggersi dai rischi futuri e dagli imprevisti, tra le quali ognuno può trovare il prodotto più adatto, in base allo stile di vita e alle esigenze.

Le assicurazioni sulla vita più richieste

Se l’assicurazione sulla vita prevede anche la morte dell’assicurato, si parla di polizza Temporanea Caso Morte, che viene stipulata soprattutto per permettere ai familiari di poter contare su di una rendita economica. Questo tipo di polizza assicurativa può avere la durata di uno o più anni e permette sia di assicurare il capitale desiderato che di scegliere quelli che saranno i beneficiari del risarcimento.

È possibile completare la polizza vita con alcune garanzie aggiuntive, tutelandosi ad esempio anche da infortuni e malattie: in questo caso si tratta di una polizza vita mista, che interviene sia in caso di morte dell’assicurato che di incidenti. Le polizze vita di questo tipo sono le più diffuse e consigliate, poiché proteggono da qualsiasi genere di evento negativo, tutelando sia l’assicurato in caso di infortuni e malattie con conseguente disabilità, così come i suoi familiari in caso di morte.

Un tipo di assicurazione vita molto importante è quella che viene stipulata in occasione di un mutuo casa. In questa situazione, il ruolo dell’assicurazione è quello di proteggere l’assicurato e la sua famiglia da possibili accadimenti che potrebbero impedire il pagamento delle rate del mutuo: non solo morte o incidenti, quindi, ma anche la perdita del lavoro.

A chi viene consigliata una polizza vita

La stipula di una polizza vita è raccomandata soprattutto a chi percepisce l’unico reddito di una famiglia, al fine di garantire un futuro sufficientemente tranquillo sia a sé stesso che ai propri cari, anche in caso di eventi particolarmente tragici.

È molto importante stipulare un’assicurazione di questo tipo anche quando si prende un impegno economico rilevante, come appunto è il caso di un mutuo, di un finanziamento consistente o di un grosso investimento, così da essere in grado di fare fronte al debito qualora si verificassero imprevisti.

I principali elementi che incidono sul premio assicurativo

La polizza vita può essere stipulata su sé stessi o su una terza persona, mentre il premio, mensile o con altra frequenza, viene determinato da diversi elementi.

Oltre al tipo di copertura e alle garanzie, viene tenuto conto della situazione in cui si trova l’assicurato: la sua professione e il relativo livello di rischio, le sue abitudini di vita, lo stato di salute e la presenza di patologie ereditarie in famiglia.

Ovviamente, una professione particolarmente rischiosa, la pratica di attività sportive estreme ma anche il semplice vizio del fumo, sono tutti elementi che contribuiscono ad incrementare il premio assicurativo.

In genere, le compagnie in fase di stipula del contratto propongono un questionario molto preciso per raccogliere tutte le informazioni utili. È importante fornire solo risposte autentiche, così come informare immediatamente l’assicurazione in caso di variazioni relative alle proprie condizioni di vita, di lavoro o di salute: le informazioni non corrette, incomplete o non corrispondenti al vero possono infatti compromettere la validità della polizza stessa.