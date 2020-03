A Musicultura vince il Premio della giuria Paolo Rig8 di Torino

Musicultura, il Festival della Canzone Popolare e d’Autore alla sua 31° edizione, dopo il grande successo dello scorso anno che ha registrato nove milioni di contatti crossmediali, cerca i nuovi talenti 2020.

Al teatro Lauro Rossi di Macerata si sono appena concluse le audizioni live dei 53 artisti selezionati sugli oltre 760 iscritti al concorso, tre lunghi week end dove ogni sera i concorrenti si sono esibiti di fronte alla giuria di Musicultura e al grande pubblico delle dirette social con tre brani. Un’ importante fase del Festival che porterà alla selezione di 16 finalisti e culminerà a giugno, sul palco dell’Arena Sferisterio di Macerata, con gli otto vincitori del celebre concorso.

A conquistare i Premi della giuria per le migliori esibizioni durante le serate, due artisti piemontesi: Paolo Rig8 di Torino e Claudio Luisi in arte Disarmo di Asti

Largo all’avanguardia e alla sperimentazione con le canzoni di Paolo Rig8, autodidatta di Torino, insegnante di batteria e di produzione musicale. L’artista si è avvicinato alla musica grazie agli strumenti e ai dischi rock del fratello maggiore. Nel 2008 vince una Targa Siae – Tenco con la Banda Elastica Pellizza. Nel 2019 al “Premio Mario Panseri” vince il premio per il Secondo classificato e per i Miglior Interprete. Con un’ ampia tavolozza di colori, gestita con grande consapevolezza, Paolo Rig8, si è proposto a Musicultura con le canzoni: Non scherziamo, Gli anni 20 e Scemi in paradiso “Amo la musica – ha detto l’artista sorridendo - ma lei mi vede più come un amico”.