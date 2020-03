In Val Pellice, i lettori ad alta voce si organizzano per raggiungere comunque il loro pubblico

Annullati tutti gli incontri di letture ad alta voce, i lettori si organizzano per garantire comunque l’esperienza al loro pubblico. Da ottobre a Torre Pellice, ogni secondo martedì del mese, hanno raggiunto con le loro letture la biblioteca e le strutture per anziani, per raccontare e ascoltare storie assieme. Adesso, anche se il programma di appuntamenti itineranti “Letture all’ora del tè” è sospeso, il circolo Laav (Letture ad alta voce) di Torre Pellice incoraggia a non abbandonare l’abitudine ai libri e invita ad ascoltare le letture in diretta e i podcast della loro web radio. «È stata lanciata a giugno e abbiamo ormai all’attivo una trentina di letture che vengono trasmesse in diretta il venerdì e poi rimangono disponibili all’ascolto come podcast» spiega per il circolo Paola Grand. Per ascoltare la web radio basta accedere al link https://www.spreaker.com/user/radiolaav dove sono disponibili i contributi dei lettori dell’associazione torrese ma non solo: «Circoli Laav di altre zone d’Italia hanno iniziato a inviarci le loro letture e siamo stati contattati da un autore per la presentazione del proprio libro». Le registrazioni si svolgono a Luserna San Giovanni in un locale insonorizzato messo a disposizione dalla Scuola di musica intercomunale della Val Pellice. La settimana scorsa sono stati letti brani legati al tema delle epidemie: «La necessità di rimanere a casa è un’occasione attraverso cui la gente può riappropriarsi della lettura».

La bricherasiese Monica Della Smirra ha trovato una soluzione diversa per permettere al suo giovane pubblico di non perdersi le storie lette ad alta voce. Da una settimana, infatti, carica su Youtube le letture ad alta voce che era solita fare in pubblico con lo scopo di contribuire a sollevare il morale e distrarre i più piccoli che si trovano a dover trascorrere più tempo in casa. «Per me la lettura ai bambini è un vero e proprio lavoro ma da mesi ormai riflettevo su come “regalare le mie storie” ad associazioni che facessero attività di volontariato – rivela Della Smirra –. Con le restrizioni alla mobilità legate alla diffusioni del coronavirus, e dal momento che sono saltati molti miei incontri pubblici, ho pensato fosse il momento giusto». I suoi video entrano anche nella didattica di un istituto scolastico pinerolese: «Un’insegnante mi ha contattata per chiedermi di poter caricare il link al mio canale Youtube nel registro elettronico della sua classe in modo che gli allievi possano accedere alle mie storie». Della Smirra sottolinea l’importanza della lettura in momenti delicati come questo: «È una valida alternativa alla Tv o ai videogiochi, inoltre permette di creare momenti di “normalità”, infatti, anche se non capiscono fino in fondo il problema, i bambini percepiscono le nostre preoccupazioni» e rivela come sia più difficile farlo in assenza di contatto diretto con il pubblico: «La storia solitamente prende vita grazie a loro: intervengono, dicono la propria opinione, fanno domande. È comunque bello poter continuare a leggere per loro anche solo virtualmente».

Anche Radio Beckwith Evangelica ha pensato ai più piccoli ritrasmettendo fino al 3 aprile, data indicata finora per la riapertura delle scuole, le puntante #RadioPerLeggere: racconti prodotti in collaborazione con Nati per Leggere Piemonte. Sono ascoltabili dal lunedì al venerdì alle 12,45, dopo Café Bleu, e alle 19,45 dopo Tutto qui, sintonizzandosi in FM sulla frequenza 87.80 in Val Pellice e pianura pinerolese, 87.60 in Val Germanasca e 88.00 in Val Chisone. Altre modalità di ascolto della radio indicate alla pagina Fb: Radio Beckwith Evangelica.