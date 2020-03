Coronavirus, Appendino:"Da domani sospesa Ztl e strisce blu a Torino fino al 25 marzo"

Sospesa da domani, fino al 25 marzo, la Ztl a Torino e il pagamento dei parcheggi blu. Ad annunciare il provvedimento la sindaca Chiara Appendino, in videoconferenza da Palazzo Civico con l’assessore ai Trasporti Maria Lapietra.

“Abbiamo appena firmato l’ordinanza – ha spiegato la prima cittadina -che sospende ztl centrale da domani fino al 25 marzo. Sospeso poi il pagamento delle strisce blu a raso fino al 25 marzo: è importante in questo momento garantire gli spostamenti a chi garantisce i servizi essenziali". Restano a pagamento invece i parcheggi in struttura.

"La Ztl romana - ha aggiunto l'assessore ai Trasporti Maria Lapietra - e del trasporto pubblico rimangono attive". "Ad oggi non ci sono riduzioni di frequenze sui mezzi Gtt, - ha aggiunto - che viaggiano in regime non scolastico. La notizia, da dare ai nostri cittadini, è che sui 5 mila dipendenti dell'azienda dei trasporti ad oggi non ci sono positivi al Coronavirus". "La pulizia dei bus e tram - ha proseguito l'esponente della giunta M5S- viene fatta di frequente e la metropolitana è arieggiata".

Felice per la sospensione della Ztl e strisce blu il capogruppo della Lega Fabrizio Ricca, che aggiunge:"è fondamentale, però, che il provvedimento prosegua per tutta l’estate, in modo che il commercio possa riprendersi dopo queste settimane di fermo forzato".