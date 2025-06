A Collegno pronti a partire i lavori sul ponte di via Sebusto

Inizieranno l’8 luglio e termineranno per gli inizi di settembre i lavori di risanamento del ponte di via Sebusto, a Collegno conosciuto come “ponte sulla Dora”. Un intervento finanziato dal PNRR e che vedrà l'esecuzione di tutta una serie di lavorazioni di superficie (fresatura, risanamento dell'impalcato strutturale, miglioramento sottoservizio, riasfaltatura) che comporta necessariamente la chiusura totale della viabilità. Nel corso degli ultimi anni il Comune di Collegno ha monitorato con attenzione le infrastrutture presenti sul suo territorio, ponendo particolare attenzione alla situazione dei ponti. Il ponte di via Sebusto è uno dei più datati: costruito nel 1949, ampliato nel 1963, ha ora ricevuto un finanziamento per la messa in sicurezza inserendosi nelle azioni del PNRR. È stato calcolato che in media passano da qui tra i 10mila e i 25mila veicoli ogni giorno, e tra i 300 e i 700 mezzi commerciali.

Attualmente il progetto vedrà i seguenti interventi: la riqualificazione del ponte di Via Sebusto mediante il trattamento dei ferri di armatura e il ripristino del calcestruzzo ammalorato; il trattamento post interventi di ripristino con sistemi protettivi per calcestruzzo; la riqualificazione del manto stradale del ponte previa impermeabilizzazione dell’impalcato; la sostituzione dei giunti stradali; la sistemazione delle caditoie stradali e del sistema di regimazione delle acque meteoriche; la regimazione delle acque meteoriche provenienti dalle strade di immissione al ponte; il fissaggio dei sottoservizi presenti tenendo conto degli effetti sismici.

“Si tratta di un intervento importante per la nostra Città. Ringrazio sin da ora tutti i cittadini per la pazienza nei loro prossimi spostamenti, e la ditta che ha acconsentito a iniziare prima i lavori rispetto alla tabella di marcia in modo da avere come obiettivo la riconsegna del ponte prima dell’inizio della a scuola a settembre - commenta il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone -. Confidiamo che l’intervento nei mesi estivi di luglio e agosto siano il meno impattanti possibile per chi effettua quel tratto di strada e comunque ci scusiamo con i cittadini per il disagio. Il nostro obiettivo è da sempre la sicurezza delle strade e dei ponti cittadini".

Dalla prossima settimana saranno quindi due le strade alternative possibili per chi si sposta dal quartiere di Villaggio Dora e da Pianezza o Alpignano: la Statale 24, passando per viale Certosa oppure da via Alpignano. Su via Sebusto resta comunque aperta la passerella per il passaggio pedonale.

“La sicurezza delle strade e dei cittadini rappresenta una nostra priorità assoluta. Siamo consapevoli dei disagi che possono derivare dai lavori e ringraziamo i cittadini per la loro comprensione - conclude Ida Chiauzzi, Assessora ai Lavori Pubblici -. Stiamo lavorando per garantire strade sicure e ben mantenute, fondamentali per il benessere della nostra comunità. I lavori sono un passo necessario verso un'infrastruttura che soddisfi le esigenze di mobilità e sicurezza per tutti. Grazie agli uffici dei Lavori Pubblici seguiremo da vicino il progresso di questo progetto per ridurre al minimo gli inconvenienti e garantire un ritorno alla normalità il prima possibile”.