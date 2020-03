A Ivrea parcheggio gratuito sulle strisce blu dal 16 al 25 marzo

La Giunta comunale, di concerto con la Società Ivrea Parcheggi S.p.A., ha deciso di rendere gratuiti i parcheggi nelle strisce blu della città a partire da lunedì 16 fino al 25 marzo compreso, data di efficacia delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ .

La decisione, pur in un periodo di minima presenza di auto circolanti, è finalizzata non solo a favorire i cittadini in questo momento di crisi ma, soprattutto, a evitare che coloro che devono muoversi per svolgere servizi essenziali non siano gravati anche dal pagamento dei parcheggi e dal tempo limitato di sosta consentita negli stalli blu con riquadro rosso posti nelle principali vie centrali della città.