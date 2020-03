Nel weekend tempo grigio e qualche pioggia sul Torinese

L’alta pressione lascerà spazio nel weekend all’ingresso di aria più fredda da est. Il risultato sarà tempo grigio con qualche pioggia diffusa ovunque specialmente sabato. Da lunedì l’alta pressione riprenderà posto sul centro Europa, con temperature in leggera ripresa ed in media col periodo almeno fino a metà settimana.

A Torino quindi avremo questa situazione: oggi e domani, sabato 14 e domenica 15 Marzo

Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto su zone alpine occidentali per entrambi i giorni. In città possibili schiarite domenica. Piogge deboli o pioviggini irregolarmente distribuite nella giornata di sabato. Domenica solo qualche pioviggine sulle Alpi occidentali.

Temperature minime stazionarie sabato per via della copertura nuvolosa, poi in calo domenica mattina per l’arrivo di ria più fredda da est. Valori che domenica mattina scenderanno fino 5/6 °C. Massime anche in calo già da domani, con i valori più bassi che domenica saranno compresi tra 9 e 11 °C. Venti deboli, localmente moderati settentrionali.

Tendenza inizio settimana

Ritorno dell’alta pressione sull’Europa centrale, che occuperà anche le nostre regioni, mantenendo nuovamente tempo stabile almeno fino a giovedì.

Previsioni locali Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino