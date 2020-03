Carenza di dispositivi di protezione per i medici ospedalieri: esposto di Anaao Assomed

Stante l’ aumento esponenziale dei ricoveri ospedalieri di pazienti covid-19 positivi e la persistente grave carenza di dispositivi di protezione , in particolare di maschere filtranti FFp2 e FFp3 , che attualmente scarseggiano anche per i medici che devono praticare manovre invasive, dopo aver lanciato ripetuti allarmi a tutti i livelli, il sindacato dei medici ospedalieri Anaao Assomed ha deciso di depositare un esposto all’ Ispettorato del lavoro ed in Procura della Repubblica affinchè le autorità vigilino sulla tutela della salute degli operatori sanitari.

"Come più volte detto, i sempre più frequenti contagi tra i medici (e tutti gli operatori della sanità) rischiano di svuotare gli ospedali di professionisti. Ad oggi abbiamo contato oltre 50 medici infetti, almeno 6 ricoverato e 3 intubati in rianimazione . Ma i numeri crescono ogni giorno. Chi rimarrà a curare la popolazione ?".

"Un professionista contagiato può essere vettore di infezione e diffondere il covid-19 tra i pazienti. Basta richieste di protezione, che si indaghi", conclude Anaao Assomed.