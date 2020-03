Collegno, Borgata Paradiso unita dalla voce di Emanuela

Un intero quartiere unito a tempo di musica, che ha risposto all'appello rivolto a tutta Italia, per cantare insieme dal proprio balcone. A Collegno, però, a intrattenere i cittadini, che restano a casa per rispettare il Decreto, ci ha pensato lei, Emanuela.

Seppur distante, la sua voce si è levata dalla sicurezza della propria dimora, supportando i suoi concittadini con un gesto simbolico, che ha offerto conforto a tutti i collegnesi preoccupati che affrontano l'emergenza Coronavirus.

Ed è a combattere le preoccupazioni che la attanagliano che ha pensato Emanuela Tarantino, che, con il sostegno dei suoi bimbi e del suo compagno Luciano Ferraro, ha preso in mano il microfono, unendosi a un'iniziativa che ha smosso l'Italia intera.

Dotata di un buon orecchio musicale, che le consente di armonizzare terze e quinte, oltre che a modulare cambi di registro, da anni Emanuela canta per passione, per un senso di leggerezza che ha voluto mettere al servizio dei suoi concittadini. "Ho due bambini a casa dai tempi della chiusura per le festività di carnevale e, la più grande, Martina, per gioco mi ha inoltrato la locandina dell’iniziativa che girava sul web da qualche giorno", ha confessato Emanuela.

"Avendo perso il lavoro proprio il giorno prima, ed essendo pesantemente sconfortata ed in lacrime da 24 ore, ho pensato che, come me, ci fossero altre persone, chiuse in casa, spaventate (io sono terrorizzata) per la salute oltre che per il futuro in generale".

Incoraggiata dai suoi bambini, dunque, e con l'aiuto del suo compagno Luciano, che ha montato l'impianto e l’ha accompagnata con la chitarra, Emanuela ha così iniziato a cantare. Interi palazzi di Borgata Paradiso si sono mobilitati, attirati dal suono della voce di Emanuela e, come un richiamo di speranza, molte persone si sono affacciate dal proprio balcone, cantando, sostenendola e accendendo la torcia del proprio telefono per muoverlo a ritmo di musica.

"La gente si é affacciata ai balconi delle case di fronte e ha cominciato a cantare con me. È stato emozionante e al temine é esplosa in un applauso che mai in vita mia avrei immaginato! Ho pianto... E al pensiero, continuo a piangere".

Un momento che ha unito Collegno, che si è stretta in un abbraccio simbolico al richiamo della voce di Emanuela.

"Qui, a Borgata Paradiso, ora sembra davvero tutta una grande famiglia! Ci si saluta da balcone a balcone, da una parte all’altra della strada, addirittura tra palazzi lontani... nonostante il freddo, la cosa scalda il cuore in un modo incredibile".