I funerali in chiesa vietati dal Coronavirus, quando al dolore si aggiunge lo strazio di non potersi abbracciare

Accompagnare i parenti di un defunto nell’ultimo saluto richiede grande sensibilità ed attenzioni. Doti umane che in questo momento devono essere ulteriormente potenziate per il Coronavirus.

A seguito dell’emergenza sanitaria a Torino, così come nel resto d’Italia, non si possono più svolgere funerali in chiesa. E alle cerimonie di commiato al cimitero sono ammessi solo le quattro/cinque persone della cerchia familiare più ristretta, che devono mantenersi poi ad un minimo di un metro di distanza uno dall’altro.

“Purtroppo questo Coronavirus ha stravolto le vite. Come diaconi – spiega Marco Allara, della Diocesi di Torino– non possiamo avere contatti diretti con i parenti, indossiamo mascherine e guanti: la nostra è l’unica benedizione che il defunto riceve”. “La gente – aggiunge – subisce abbastanza gli effetti di questa emergenza sanitaria. E’ molto triste perché, in un momento già di dolore, non può vivere gesti normali di affetto con la propria famiglia come stringersi le mani, abbracciarsi o baciarsi”.

Ogni giorno in questo periodo, mediamente, nei cimiteri di Torino ci sono circa 45 funerali. I diaconi hanno allungato il loro servizio, passando dall’orario 10-14, a quello attuale dalle 9 di mattina ad oltranza. Gli operatori cimiteriali di Afc sono forniti di mascherine protettive. Le pulizie dei bagni, come fanno sapere dalla partecipata comunale, vengono fatte in modo ordinario perché i camposanti per l’emergenza sanitaria sono frequentati da meno persone.

Per i decessi da Coronavirus, così come per coloro che muoiono per malattie infettive, l’Asl prevede dei protocolli più rigidi.