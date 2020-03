Primo caso di Coronavirus a Bardonecchia. Il sindaco:"Controlli forze dell'ordine all'ingresso del paese"

Primo caso positivo di Coronavirus a Bardonecchia: si tratta di un vigile del fuoco, dipendente Sitaf, attualmente ricoverato in ospedale. A cercare di rassicurare la popolazione e fornire informazioni, tramite un videomessaggio pubblicato sul sito web del Comune, il sindaco di Bardonecchia Francesco Avato.

“L’Asl – spiega il primo cittadino – ha messo in atto tutte le procedure per individuare la catena dei contatti più stretti con la persona positiva: porremo in atto tutte le misure necessarie in questo momento”.

Avato ha poi voluto precisare che le attività della Città si stanno svolgendo con la massima intensità. “Sono stati attivati -ha spiegato - dei controlli delle forze dell’ordine all’ingresso del paese, per verificare l’effettività legittimità degli spostamenti”. “So che siete preoccupati - ha aggiunto - da quello che può accadere e provenire dall’esterno, ma stiamo lavorando con la Croce Rossa, Carabinieri e Municipale a protezione di Bardonecchia”.

L’appello del sindaco poi è di stare fermi a casa: “Bugia nen Bardo”.