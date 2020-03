Riders, i Radicali di Torino: “Vergognoso il silenzio di governo e sindacati rispetto all’assenza assoluta di protezioni dei lavoratori”

Il 14 marzo scorso governo e sindacati hanno sottoscritto un “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. In dodici pagine e in tredici punti sono affrontate tutte le questioni attinenti alla protezione dei lavoratori dal Coronavirus, grazie a un’attenta opera di prevenzione da attuare in ogni luogo di lavoro, nessuno escluso.

“Se confrontati con tale provvedimento, risultano ancora più stridenti e vergognosi il silenzio e la rimozione riservati dal governo centrale e dai sindacati all’assenza totale di misure di prevenzione in cui versano le migliaia di riders nel nostro Paese. Si tratta in gran parte di soggetti giovani, con pochissime risorse finanziarie, in buona parte di provenienza extracomunitaria, che sostano ore all’aperto, in strada, per poi recapitare generi alimentari a chiunque si avvalga del proprio servizio. È sufficiente un solo giro nelle strade di qualsiasi città italiana per accorgersi che la stragrande maggioranza di loro non utilizza né mascherina, né guanti, né disinfettante per le mani”. A denunciare questa situazione sono Patrizia De Grazia e Daniele Degiorgis (Associazione radicale Adelaide Aglietta). “Rivolgiamo un pressante appello al Presidente Cirio e all’Assessore Icardi affinché la Protezione Civile regionale assicuri mascherine e guanti anche a questi lavoratori, paradossalmente i meno protetti e i più esposti al Coronavirus”.