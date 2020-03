Coronavirus, da oggi a Moncalieri ridotto il trasporto pubblico e potenziato il servizio di consegne a casa per gli anziani

Il sindaco di Moncalieri, Paolo Montagna, ha annunciato per la giornata di oggi, mercoledì 18 marzo, alcune novità e chiusure legate all'emergenza coronavirus.

L’Ente di gestione Aree protette del Parco del Po ha annunciato la chiusura del parcheggio delle Vallere. "Si ricorda che nell’area del Parco è vietata ogni forma di assembramento di persone", ha sottolineato il primo cittadino, affrontando poi il tema del trasporto pubblico, nel quadro di un contenimento dei servizi deciso da Gtt: "tutte le linee extraurbane seguiranno dal lunedì al sabato l’orario del sabato, la domenica l’orario festivo. Inoltre, è sospeso il servizio di molte linee tra cui il 40".

Insomma, per chi deve andare o venire da Moncalieri, saranno inevitabili alcuni disguidi per la riduzione del servizio. Intanto prosegue secondo la tabella di marcia la sanificazione delle strade, che coinvolge 215 km dentro e attorno la città.

Infine, per agevolare in particolare la persone più anziane nella permanenza in casa, è stata raccolta le disponibilità degli esercizi commerciali di Moncalieri che consegnano a casa. "Per non lasciare indietro nessuno", ha spiegato Montagna.