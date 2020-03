Coronavirus e disabilità intellettiva: da Santa Rita, il codice speciale per abbracciarsi a distanza

Occhiolino al posto del bacio, "autoabbraccio" che sostituisce l'abbraccio tra due persone, accarezzarsi una mano quando si vorrebbe fare una carezza a qualcuno. Sono alcuni degli stratagemmi ideati dagli educatori dell'Associazione DB2Mondoenne, con sede nel quartiere Santa Rita di Torino, per mantenere i contatti con gli amici "speciali" del gruppo Nuove Avventure Extraordinarie, ragazzi e adulti con disabilità intellettiva, in questi giorni di forzata reclusione.

Uno ping pong virtuale di tutorial, foto, messaggi vocali e telefonate, per trasmettere consigli, raccomandazioni e parole di incoraggiamento anche a distanza. "Perché lo scambio e la condivisione ci rendono meno soli e più vicini", scrivono gli operatori sui social.

"Un ringraziamento particolare - commenta il coordinatore ai servizi sociali della Circoscrizione 2 Vincenzo Camarda - va a tutte quelle associazioni che, come loro, rimangono unite anche in questo periodo così difficile, da molti punti di vista. Si parla infatti della chiusura di spazi pubblici in concessione e dell'erogazione di contributi sospesa. A tal proposito, ho inviato ieri una lettera alla giunta chiedendo che quanto prima si possa disporre una deroga nelle concessione delle sale, più l'elargizione di contributi straordinari per continuare a sostenere le attività del terzo settore".