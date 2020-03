"Per la Festa del Papà non ci scordiamo di chi non può restare a casa": la campagna artistica del Gruppo Abele

Un pensiero dedicato a quelle persone che, in questo momento di grande difficoltà, vedono peggiorare la propria condizione: i senza fissa dimora.

Si chiama #fammivolare ed è la campagna artistica dedicata ai papà con bimbi lanciata dal Gruppo Abele nel giorno della Festa del Papà e avente doppio obiettivo: proporre un'attività originale che li impegnerà per qualche ora e, nel contempo, ragionare insieme della situazione in cui vivono i poveri.

I papà con bimbi scatteranno poi una foto alla creazione e la condivideranno, sui social o via mail, con il Gruppo Abele, che provvederà a recapire il messaggio a cui giungerà risposta.

Una maniera semplice per far sentire la vicinanza emotiva a donne che, non avendo una casa, vivono nel mondo, vulnerabili e grandemente esposte ai pericoli del contagio.