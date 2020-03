Occupa l’alloggio, minaccia e picchia il proprietario: arrestato dalla polizia

Nel mese di giugno, terminato il periodo di prova, al fine di regolarizzare la situazione, il proprietario chiede all’affittuario quali fossero le intenzioni. Da questo momento, il trentottenne inizia a diventare prepotente ed aggressivo minacciando più volte la controparte la quale, spesso, si vede costretta a non rientrare in casa per evitare il clima che si è creato, vivendo in uno stato di paura e soggezione. Il locatario, inoltre, non solo non rispetta le regole della coabitazione ma in più di un’occasione impedisce al suo coinquilino di accedere alla propria abitazione. Stessa sorte capita alla compagna del proprietario, destinataria di minacce e alla quale viene, allo stesso modo, impedito di accedere nell’alloggio.