La smorfia napoletana, una tradizione profondamente radicata

Qual è la capitale del lotto? È molto facile rispondere a questa domanda, perché tutti sanno che la capitale di questo gioco è Napoli, anche se non tutti sanno che questo gioco popolare è nato invece a Genova nel 1539 dalle scommesse illegali sui nomi dei candidati al Senato.



Nella città partenopea si diffuse invece solo nel 1682 e la sua storia cambiò. I napoletani infatti, iniziarono a scommettere su qualunque cosa: sul sesso dei nascituri, sulla morte dei papi, sulle guerre, sulle calamità naturali e molto altro ancora, facendolo diventare un vero e proprio fenomeno virale. Il lotto fu fatale per il popolo napoletano e secondo alcuni divenne la sua droga, il suo alcool, o per altri la sua panacea. Immediatamente, la Chiesa cercò di vietarlo, lo accusò di essere una macchina da guerra contro il lavoro, di favorire l'ozio, la miseria, le bugie, di incoraggiare la devastazione materiale e morale e soprattutto di forgiare legami incontrollati con il soprannaturale.

I partenopei ne sono rimasti affascinati sin dal suo arrivo e hanno creato una vera filosofia dietro a questo gioco, andando a interpretare ogni cosa e i sogni sono diventati la smorfia napoletana. Le caratteristiche della smorfia sono molto particolari, perché diversi elementi rendono questo libro uno dei più utilizzati al mondo. Questo perché il messaggio che l'inconscio ci presenta con le visioni oniriche ti permette di analizzare i tuoi sogni per estrapolare i numeri da giocare. La smorfia potrebbe quindi essere confrontata con una sorta di dizionario in cui ogni elemento corrisponde a un numero da riprodurre.

Ci sono molte teorie sul nome di questo libro, ma quello che ha attirato più attenzione è quello che porta il nome di Morfeo, il dio greco del sonno, perché i numeri da giocare erano sognati la notte precedente. Da 1 a 90, i numeri sono giocati per tradizione, affiliazione, ossessione, in occasione di vari eventi, calamità, religione, santi, fantasmi, litigi, amore, suicidio, deformità, matrimonio e così via.

La Smorfia è un libro magistrale, un catalogo infinito, oltre 37.500 termini lo compongono, una cronaca del “Tutto” ridotta a 90 numeri che costituisce una sorta di crittografia, un grande specchio dell'universo. Il numero giusto è sempre lì, tutto ciò che accade o appare in un sogno ha una traduzione, e la smorfia napoletana ti insegna a leggerlo o ad interpretarlo. Sta di fatto però, che il significato dei sogni è sempre una cosa soggettiva.