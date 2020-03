Svuota-carceri, Preioni (Lega): "Chi ha condanne definitive deve scontare pene certe in cella"

“Mai consenso Lega a svuota carceri mascherati”. Lo ha detto Alberto Preioni, Presidente del Gruppo Lega Salvini Piemonte, in risposta alla richiesta arrivata dal Garante dei detenuti della Regione che vorrebbe ridurre il numero delle persone che attualmente si trovano in cella, a fronte dell’emergenza Coronavirus.

“La nostra posizione al riguardo è chiara e netta - ha spiegato Preioni -: chi pensa di utilizzare la situazione in atto, pur con tutte le difficoltà che comporta, per far passare delle schifezze, non otterrà certo il consenso da parte della Lega. Consideriamo irricevibile la proposta di far uscire dal carcere migliaia di detenuti che, al contrario, e soprattutto se sottoposti a condanne definitive, devono scontare pene certe, dietro le sbarre. Chi ha commesso reati gravi, non può andare ai domiciliari o addobbarsi i polsi con i braccialetti elettronici.