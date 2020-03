Al via “ConsegnaTO a domicilio”, la piattaforma di solidarietà digitale made in Torino

Nell’ambito delle misure volte a contrastare l’emergenza Covid19, la raccomandazione maggiore rivolta alla popolazione, è quella di limitare gli spostamenti. Le fasce più deboli come gli anziani e le famiglie con figli molto piccoli possono pagare però un certo isolamento.

Per contribuire fattivamente all’iniziativa #iorestoacasa, prende il via a Torino il nuovo servizio di consegna a domicilio di alimentari e di generi di prima necessità (quelli di cui all’All.1 del DPCM 11 Marzo), proposto da Ascom Confcommercio Torino, a cui hanno subito aderito un centinaio di aziende.

Inoltre per la consegna di prodotti alimentari non deperibili e prodotti non alimentari, gli esercenti interessati potranno avvalersi della collaborazione gratuita di Defendini Logistica. Attraverso i suoi corrieri, Defendini provvederà alla consegna della merce non deperibile entro le 24 ore.

NON SOLO CONSEGNA…MA INNOVAZIONE

Il progetto si avvale della collaborazione dell’Assessorato al Commercio della Città di Torino, dell’Assessorato all’Innovazione della Città di Torino e dell’Università di Torino. In questo ambito le aziende che hanno aderito al progetto saranno presenti, in forma completamente gratuita sul sito Torino City Love della Città di Torino tramite l'utilizzo della piattaforma Firstlife di UNITO e anche nella App TABUI, scaricabile su Google Play e App Store.

La Città di Torino ha infatti lanciato una iniziativa di solidarietà digitale e di innovazione dal nome Torino City Love, con l'intento di raccogliere risorse, azioni e competenze per cittadini e imprese del territorio. Il motivo è quello di fare leva su innovazione, tecnologia e servizi dei partner di Torino City Lab per aggregare e mettere a disposizione delle risorse gratuite in alcune specifiche aree cittadine dove si rilevano forti criticità. I primi giorni di raccolta sono stati fruttuosi e hanno aggregato iniziative per cittadini, scuola e imprese, come ConsegnaTO a domicilio, un servizio gratuito di consegna di generi di prima necessità soprattutto pensato per famiglie con bambini e anziani del territorio, che nei prossimi giorni sarà lanciato anche in forma interattiva digitale grazie alla integrazione con il social network civico dell'Università di Torino "FirstLife".

FirstLife è un social network civico, basato su una bacheca e una mappa interattiva, nato per facilitare la collaborazione fra cittadini fra loro e con le istituzioni sul territorio. È stato sviluppato dal Dipartimento di Informatica dell’Università di Torino ed è frutto della coprogettazione con cittadini e istituzioni. In questa situazione di difficoltà viene messo a disposizione di tutti all’interno dell’iniziativa del Comune di Torino “Torino City Love” per permettere a cittadini, istituzioni, esercenti, associazioni, ecc. di coordinarsi attraverso la mappa interattiva. FirstLife è disponibile sia su computer che su mobile all’indirizzo https://torinocitylove.firstlife.org/ ed è consultabile anche senza dovere registrarsi.

“In questo momento di grande emergenza sanitaria l’obiettivo di “ConsegnaTO a domicilio” è quello di valorizzare al massimo la rete del commercio di prossimità come elemento di coesione sociale – sottolinea Maria Luisa Coppa Presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia. Assume quindi sempre più importanza la presenza del negozio o della bottega “sotto casa” che possa offrire un vero e servizio alle famiglie e alle persone sole. Noi come Ascom non ci risparmieremo per aiutare in ogni modo l’economia delle nostre imprese e della comunità.

“ConsegnaTO a domicilio ben rappresenta le iniziative che stiamo aggregando con la campagna "Torino City Love". Il principio è quello di mettere a disposizione dei servizi gratuiti specialmente per quelle fasce di cittadini che più sono penalizzati da questa emergenza, penso alle famiglie con bambini e agli anziani in primis – aggiunge Marco Pironti Assessore all’Innovazione e Smart e City. In questo caso grazie alla disponibilità di Ascom Confcommercio e Università di Torino abbiamo pensato di creare una mappa interattiva facilmente consultabile online, in grado di facilitare al cittadino la spesa di prossimità, utilizzando la piattaforma interattiva FirstLife messa a disposizione dall'Università di Torino.”

“Grazie ad Ascom Torino la mappa della città è stata popolata con le informazioni raccolte dagli esercenti di prossimità coinvolti nell’iniziativa “ConsegnaTO a domicilio“ dagli alimentari alle profumerie, con informazioni e orari riguardo alla possibilità di consegna a domicilio. La collaborazione con Ascom Torino è solo il primo passo per rendere FirstLife utile in questo momento di difficoltà. - dichiara il professore Claudio Schifanella Responsabile del progetto. Aggiungeremo presto sulla piattaforma altre informazioni, come quelle relative ai servizi in ambito sociale forniti dal Comune e anche da associazioni ed altri attori del territorio.”