Il mercato dell'auto arriva in frenata e il Coronavirus rischia di spegnere i motori, ma le vendite Fiat e Lancia sono cresciute

E' stato un febbraio molto difficile per il mercato dell'auto: in Italia, ma anche nel resto d'Europa. I dati registrati in tutto il continente tracciano infatti un calo del 7,2% e un tessuto economico come quello torinese - da sempre molto legato all'automotive - non può che prendere appunti e prepararsi all'impatto, anche se i rilevamenti per le marche italiane - a fronte di un calo del 6,9% a livello europeo con 74.852 immatricolazioni nel mese di febbraio e una quota di mercato del 7% -, ha visto in crescita sia le vendite del marchio Fiat (+1,6%) che quelle di Lancia/Chrysler (+1,8%).

Non si può non rimarcare, però, che le condizioni perché marzo possa essere ancora peggiore (a causa dell'impatto del Coronavirus che sta bloccando moltissimi settori economici) purtroppo ci sono tutte.

I numeri sono quelli diffusi dall'Anfia, associzione nazionale filiera industria automobilistica, che ha sede proprio all'ombra della Mole. “Febbraio è ancora un mese in sordina per il mercato auto europeo, per via di svariati fattori, tra cui le riforme della tassazione dei veicoli in alcuni Stati membri, che, come già rilevato a gennaio, avevano prodotto un’anticipazione degli acquisti a fine 2019, ma anche l’indebolimento dell’economia e il clima di incertezza dei consumatori – commenta Paolo Scudieri, presidente di Anfia -. Tutti e cinque major market, compreso il Regno Unito, che rappresentano il 70% del totale immatricolato, accusano una flessione delle immatricolazioni nel mese e, nel complesso, mostrano un calo in linea con la media europea (-7,2%). La Germania presenta la contrazione più severa (-10,8%), seguita dall’Italia (-8,8%) e dalla Spagna (-6%), mentre UK e Francia contengono la riduzione rispettivamente al 2,9% e al 2,7%".

In particolare, a soffrire particolarmente è il mercato delle auto diesel, mentre sono in controtendenza le buone performance del mercato delle vetture ad alimentazione alternativa (elettrico, ibrido e così via), con quote di penetrazione che, a febbraio, raggiungono il 20,4% in Italia, il 17,5% nel Regno Unito, il 16,5% sia in Francia che Spagna e il 16,3% in Germania.