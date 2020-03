Coronavirus, M5S Piemonte: "Cirio non polemizzi con il Governo e garantisca sicurezza a operatori sanitari e over 80"

"Cirio la smetta di cercare facile visibilità facendo polemica sui provvedimenti del Governo, si concentri piuttosto sulle falle nella gestione dell'emergenza piemontese. Solo pochi giorni fa, come riportato da organi d'informazione internazionali, il Coordinatore dell'Unità di Crisi è arrivato a indicare, in caso di maxi emergenza, l'esclusione dalla terapia intensiva agli over 80. Una misura inaccettabile che, se mai fosse applicata, dimostrerebbe le gravi responsabilità dell'unità di Crisi nella gestione di questa emergenza epidemiologica".

"Negli ospedali mancano mascherine, guanti e tutti i dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari. E' di oggi la notizia, diffusa da ANAAO Assomed, sulla mancanza di reagenti per effettuare i tamponi nei principali presidi sanitari del Piemonte. Gli operatori sanitari, in questi giorni, si sentono come “carne da macello” ed oltre all'elevatissima mole di lavoro devono convivere con l'incertezza della propria positività, o meno, al Covid19. Altre regioni hanno effettuato migliaia e migliaia di tamponi in più rispetto al Piemonte, inoltre il Direttore Generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha chiarito che l'indicazione è quella di “aumentare il più possibile l’identificazione e la diagnosi su casi sospetti e contatti sintomatici di casi confermati”.