Mirafiori Sud inaugura la tele-coltivazione: "Ci prendiamo cura del vostro orto urbano a distanza"

Il progetto Orti Generali nel parco Piemonte di Mirafiori Sud partecipa alla campagna di Solidarietà Digitale messa in campo per l'emergenza Coronavirus. E lo fa regalando a chi le richiede (con una mail a info@ortigenerali.it) tre pubblicazioni in formato pdf: “ Le Guide di Orti Generali per la coltivazione e la cura delle piante da orto con il metodo biologico: 1. Come si realizza un orto - 2. La coltivazione delle piante da orto - 3. La cura delle piante da orto.”