"Abbiamo riaperto al pubblico i nostri orti: ora confidiamo nell'agricoltura urbana dopo la pandemia" [INTERVISTA]

Il progetto Orti Generali non si è mai fermato malgrado la quarantena, e tutto lo staff si è preso cura dei terreni sulle rive del Sangone impiegando al meglio la tecnologia e mantenendo il contatto costante con gli ortolani. Quali azioni avete messo in campo per portate avanti la vostra attività?

Ci è stato chiesto di chiudere i cancelli su strada Castello di Mirafiori l’11 marzo, ma fortunatamente noi lavoratori potevamo continuare a entrare nell’area, che conta 160 orti ora bisognosi di particolari cure, in una fase molto importante per la produzione. Abbiamo quindi deciso di lanciare un esperimento di tele-coltivazione, chiedendo agli ortolani da casa, attraverso delle videochiamate, quali semine e quali trapianti volessero mettere in campo nel corso delle settimane di quarantena. Finito il riposo invernale del terreno, erano infatti particolarmente richiesti il tracciamento dei solchi, i trapianti e le semine. In questo modo tutti hanno potuto avviare la produzione senza perdere nessuno dei passaggi che avevano in mente di realizzare. Noi ci siamo anche dovuti un po’ reinventare, non essendo contadini, ma semplici gestori. Ora stiamo attuando alcune norme transitorie per la riapertura al pubblico. Ad esempio le persone entrano a giorni alterni e sempre uno per volta.

Sì, siamo giunti a questa nuova fase. Con il via libera della regione alla coltivazione degli orti urbani, vivrete un primo ritorno alla normalità. Ma sui social, nelle scorse settimane, avevate chiesto ai vostri ortolani di farvi raccontare come stessero vivendo questo periodo di “lontananza” dal proprio appezzamento. Cos’è mancato di più?

Devo dire che tutti si sono espressi molto sui social per raccontare le proprie emozioni, i sentimenti e, in generale, il vissuto quotidiano, rispetto al fatto di non poter venire direttamente qui nel parco. A tanti è mancata soprattutto l’idea di libertà, potersi sfogarse all’aria aperta, vivere in modo creativo la progettualità del proprio orto, secondo uno schema già preparato sul proprio balcone o terrazzo per la semina dei piantini, finalizzati all’autoproduzione.

Come supporto digitale avete messo a disposizione degli ortolani anche delle guide. Di cosa si tratta?

Sono le guide di Orti Generali per la coltivazione e la cura delle piante da orto con il metodo biologico, in tre volumi: come si realizza e si organizza un orto, con tutti gli strumenti necessari; i tipi di piante, con tutte le caratteristiche; e infine la cura delle loro malattie, con dettagliati esempi pratici. Ci è sembrato un buon passatempo per potersi informare e affrontare al meglio la stagione di coltivazione. Li mettiamo a disposizioni di tutti gli interessati, basta scriverci per email e richiederli.

Il vostro progetto è appunto fondato su metodi di coltivazione sostenibile che guardano al risparmio energetico e la salvaguardia dell’ambiente. A questo affiancate la didattica e l’attenzione per il sociale, accogliendo anche soggetti in difficoltà. Come vedete, oggi, il futuro di tutti questi settori, in un momento in cui si avverte una crisi diffusa e generalizzata? State riflettendo sull’importanza di un nuovo equilibrio tra natura e centri urbani, dopo il Coronavirus?

Secondo noi ci sarà un maggiore interesse per l’agricoltura urbana. Crediamo che le persone, durante l’isolamento, si siano rese conto di quali siano i reali bisogni primari, oltre all’importanza di mangiare sano ed eventualmente autoprodurre il cibo. Infatti la nostra lista d’attesa degli orti si è allungata di moltissimo e aspettiamo un incremento ulteriore di richieste. In parallelo, cercheremo ovviamente di portare avanti anche tutto il discorso culturale, formativo e didattico, che ora abbiamo dovuto interrompere, a partire dal prossimo autunno. Soprattutto con le scuole. Mentre già da ora avvieremo alcune iniziative online, con un approfondimento sugli impollinatori urbani, tema cardine di quest’anno, attraverso delle dirette Facebook nei prossimi giorni.