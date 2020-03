Il mappamondo si sgonfia: nel 2019 l'export piemontese è calato del 3,5%, mentre l'Italia corre

Crollano le esportazioni nel corso del 2019. Un dato preoccupante (-3,5%) che spaventa ancora di più se si pensa che non subisce ancora alcun effetto di tutta l'emergenza Coronavirus esplosa solo in queste ultime settimane. E senza trascurare il fatto che le esportazioni italiane hanno registrato, nello stesso arco temporale, una crescita del 2,3%.

"Il Piemonte risulta purtroppo l'unica, tra le principali regioni esportatrici italiane, a registrare nel 2019 una flessione delle vendite oltre confine. Una situazione già complessa, questa, a cui andranno ad aggiungersi le conseguenze provocate dalla diffusione del Covid-19 - commenta Ferruccio Dardanello, vicepresidente vicario di Unioncamere Piemonte -. Come Camere di commercio del Piemonte faremo la nostra parte, individuando fin da subito misure a supporto delle imprese, soprattutto in tema di sostegno al credito e alla liquidità aziendale. Siamo certi che, finita questa emergenza, il nostro 'made in' non potrà che riprendere il suo cammino virtuoso fatto di qualità dei prodotti e capacità produttiva".