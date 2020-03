Ventenne egiziano evade dagli arresti domiciliari: fermato

Nella mattinata di venerdì gli agenti del commissariato Centro, durante un servizio di vigilanza nei parchi finalizzato al contrasto di eventuali assembramenti, notano un soggetto passeggiare in direzione di un self service in via San Quintino. I poliziotti controllano l’uomo. Si tratta di un cittadino egiziano di 20 anni che racconta di essere uscito di casa per recarsi in farmacia a comprare delle medicine e, a riprova di quanto appena dichiarato, mostra agli agenti un blister di antinfiammatorio. Privo di autocertificazione, gli operatori eseguono ulteriori accertamenti, scoprendo che il ventenne, con diversi precedenti di Polizia per reati contro la persona, il patrimonio e gli stupefacenti, è attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in un comune in provincia di Torino.

Alla luce dei fatti, l’uomo è stato fermato per evasione e denunciato in stato di libertà in quanto inottemperante al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.