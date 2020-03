Coronavirus, la Camera di commercio di Torino rimane aperta via email e con due mattine di sportello per i servizi essenziali

A partire da giovedì 26 marzo la Camera di commercio di Torino si adegua alle ultime normative e riduce a due mattine, il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 12.15, l’apertura degli sportelli dei servizi essenziali, garantiti dall’ente.



I servizi essenziali, da utilizzare solo per emergenze e leggendo prima le indicazioni del sito www.to.camcom.it, sono:

 registrazione brevetti e marchi

 rilascio certificati e visure del Registro imprese per partecipazione a gare d’appalto

 vidimazione e bollatura dei registri di carico e scarico rifiuti e dei formulari per il trasporto rifiuti

 CNS e carte tachigrafiche, ma solo su appuntamento via email

 diritto annuale, esclusivamente per gli adempimenti necessari in caso di mancato rilascio del certificato

Il servizio essenziale per il rilascio dei Carnet ATA e dei certificati di origine, è contattabile solo tramite mail e con l’impresa iscritta al servizio di “stampa in azienda” (www.to.camcom.it/certificati-di-origine-stampa-azienda) che consente di non venire più negli uffici camerali.

I servizi on line del Registro Imprese e del Settore Artigianato e attività verificate vengono garantiti, seppure in maniera ridotta.



Sul sito www.to.camcom.it si cerca il servizio richiesto, si leggono le informazioni e si trovano gli indirizzi email per inviare e ricevere comunicazioni. Sempre per l’attività di smart working di gran parte del personale (il 90%), si prega di non telefonare.

L’ Ufficio Relazioni con il Pubblico si può contattare come sempre telefonicamente nelle mattine di lunedì, mercoledì e venerdì al numero 011 5716667.