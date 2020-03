Moncalieri e Nichelino contano i primi decessi da coronavirus

Dopo il giorno più nero, quello di ieri, per il Piemonte, anche la cintura sud di Torino conta i primi deceduti per il coronavirus.

Sono due le persone di Moncalieri e una di Nichelino quelle che hanno perso la vita a seguito del covid-19. In tutto sono otto i decessi accertati nel territorio a seguito di questo virus maledetto: oltre a quelli già citati, due vittime anche a Rivalta, una a Carmagnola, Trofarello e Piossasco. Numeri destinati purtroppo a salire, considerato ancora il gran numero di persone ricoverate nei reparti della terapia intensiva.

Quello che si sa di coloro che finora hanno perso la vita, nei casi sopra citati, è che si trattava di persone oltre i 70 anni, a dimostrazione di come il coronavirus colpisca principalmente gli anziani, anche se nessuno può considerarsi immune dal rischio in questo momento.

Intanto, da domani, giovedì 26 marzo, saranno chiusi i cimiteri anche a Moncalieri, per decisione del sindaco Paolo Montagna, che ha deciso anche di vietare l'accesso a giardini, ville, parchi e aree cani (come a Nichelino era stato fatto settimana scorsa). Il primo cittadino ha prolungato fino al 3 aprile lo stop al pagamento delle strisce blu, per favorire la mobilità dei tanti operatori sanitari che lavorano alla gestione dell'emergenza nell'ospedale Santa Croce.

A Nichelino, invece, il cimitero resta aperto alle visite, rispettando le prescrizioni di sicurezza, mentre sono sospesi tutti i riti funebri. Le sepolture si effettuano seguendo il divieto di assembramento, con distanziamento di almeno un metro.