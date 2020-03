Torino: topo d'auto immortalato dalle telecamere, fermato dagli agenti

Nella notte di giovedì scorso un uomo, parzialmente mascherato, ha rubato su due auto in sosta parcheggiate in via San Secondo, per poi darsi alla fuga. La sua scorribanda è stata ripresa dal sistema di video sorveglianza installato sulla via. Grazie all’analisi delle immagini registrate, gli agenti hanno identificato l’uomo.

Il ladro, un marocchino di 23 anni con precedenti di polizia a carico, è stato fermato due giorni dopo in corso Unione Sovietica. Lo straniero è stato trovato in possesso di alcuni oggetti rubati nei giorni precedenti in un’auto ferma in un parcheggio di un supermercato cittadino. Lo straniero è stato anche trovato in possesso di un coltellino e di diverse compresse di Rivotril.

Alla luce dei fatti, il cittadino marocchino è stato fermato per ricettazione e furto e denunciato per la violazione sugli stupefacenti e per il possesso del coltellino.