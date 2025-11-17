Venticinquenne rapina il tassista a pochi passi da casa: fermato dopo mezz’ora dai carabinieri [VIDEO]

E' accaduto la notte dello scorso 5 novembre, intorno alle 2.30, in una strada non molto distante dal centro di Cirè. Un venticinquenne del posto, già conosciuto dai carabinieri, aveva chiamato un taxi che da Torino lo riportasse a casa. Una volta però arrivato nei pressi del suo domicilio, ha obbligato il tassista ad accostare e a farlo scendere, ingaggiando una colluttazione e minacciandolo con un oggetto appuntito, facendosi consegnare 200 euro in contanti.

La chiamata al 112 ha fatto scattare l’immediato intervento di una pattuglia dei carabinieri, che nel giro di poco meno di mezz’ora è riuscita a rintracciare l’uomo. Addosso, perquisendolo, i militari gli hanno trovato quello che probabilmente è stato l’oggetto utilizzato per minacciare il tassista: una penna in metallo spesso che smontata sembrava in un primo momento essere un cacciavite.