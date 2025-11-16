"No Meloni Day", scontri in corso Inghilterra: studente 18enne agli arresti domiciliari

Arrestato questa mattina dagli agenti della Digos uno studente di 18 anni per i disordini di venerdì davanti alla sede della Città Metropolitana, in corso Inghilterra.

Stando a quanto riportato dall'Ansa, il giovane avrebbe lanciato oggetti contro le forze dell'ordine. Lo studente è ora agli arresti domiciliari e domani sarà processato per direttissima. "È evidente che questa azione miri a rompere l'unità e la coesione studentesca andatasi a creare dopo mesi di mobilitazioni e occupazioni che hanno visto più di 40 scuole torinesi, nel tentativo di spaventare gli innumerevoli studenti che protagonisti della piazza di venerdì e provando a sminuire le azioni che sono state fatte a seguito di decisioni collettive, riducendo a un atto dislocato e facendone gravare le conseguenze su una singola persona" scrive in una nota diffusa sui social il Kollettivo Studentesco Autonomo.

"In piazza c'eravamo tutti. Non gliela daremo vinta, la lotta è appena iniziata. Blocchiamo tutto" concludono.