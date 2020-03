Attivo per tutti il prestito di e-book nelle biblioteche dell’Area Metropolitana di Torino

Le Biblioteche civiche del Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana di Torino (SBAM) attraverso la piattaforma di prestito digitale MediaLibrary OnLine (MLOL), in questo periodo di emergenza, aprono a tutti i cittadini il loro catalogo digitale e offrono l’accesso a oltre 9.000 ebook da leggere su computer, tablet o smartphone; più di 7.000 giornali e riviste da tutto il mondo, compresi i principali quotidiani nazionali, da leggere online e più di 300 audiolibri e 120.000 album musicali da ascoltare in streaming.

Fino al 30 aprile 2020 anche coloro che non sono ancora iscritti in biblioteca e che risiedono in uno dei comuni dell’area metropolitana torinese, potranno accedere gratuitamente al servizio di prestito digitale attraverso una semplice pre-iscrizione online. Al momento della pre-iscrizione, si riceveranno le credenziali di accesso per poter consultare e utilizzare le risorse presenti sulla piattaforma digitale MLOL per un periodo di 30 giorni, al termine del quale, per continuare ad utilizzare il servizio e scoprire le altre opportunità offerte dal sistema bibliotecario, sarà necessario recarsi in una qualsiasi delle biblioteche SBAM e convalidare gratuitamente l'iscrizione.

Per informazioni consultare il sito sbam.erasmo.it e www.sbam.to.it