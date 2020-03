Coronavirus, morto medico di famiglia a Torino

Morto medico di famiglia a Torino per Coronavirus. Sale così a 18, in Italia, il numero dei decessi dei dottori di base deceduti per il Covid-19. Il professionista era in pensione, ma prestava servizio in una casa di riposo, secondo quanto riferisce la Federazione dei Medici di Famiglia del Piemonte.

Da diversi giorni l'uomo era ricoverato nel reparto di terapia intensiva di un'ospedale del Cuneese. Al momento sembrerebbero siano contagiati anche la moglie, un fratello e una nipote.

E' il quarto decesso in ambito sanitario del Piemonte. Negli scorsi giorni sono morti, nell'Alessandrino, un medico di famiglia e a Torino Francesco Moricca, tecnico radiologo del Dipartimento di Medicina generale, in servizio presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria della Città della Salute e della Scienza e docente presso UniTo. Sempre nel Torinese è venuto a mancare Ivano Garzena, dentista di 48 anni.