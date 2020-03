Nascondeva la droga nell’area giochi dei bambini: arrestato pusher in largo Sempione

Un cittadino ventottenne di origine gambiana è stato arrestato venerdì scorso, a Torino, dalla polizia. Intorno alle 3 di notte una volante, in transito in largo Sempione, ha notato un individuo abbassarsi e armeggiare sotto lo scivolo dei bambini presente all’interno dell’area giochi. Alla vista della pattuglia, l’uomo ha tentato di eludere il controllo sdraiandosi a terra, ma senza successo.

Nel corso della perquisizione, sono stati rinvenuti nella tasca della sua felpa frammenti di hashish e marijuana. Nella tasca del cappotto, invece, nascondeva della pellicola trasparente, utilizzata per il confezionamento delle sostanze, e la somma di 105 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività illecita.

Sotto lo scivolo dell’area verde gli operatori hanno trovato tre involucri termosaldati di cocaina e crack. Il ventottenne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e denunciato in stato di libertà per inottemperanza al DPCM del 9 marzo 2020.