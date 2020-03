Oltre 3 anni di reclusione e 12 mila euro di multa: arrestato a Torino quarantatreenne inglese

Verso le 2.30 di venerdì notte la polizia ha fermato un uomo che transitava su corso Giulio Cesare in direzione via Lauro Ross, violando le normative per l'emergenza Coronavirus. A seguito dei controlli, gli agenti hanno scoperto che si trattava di un cittadino quarantatreenne inglese, residente in Italia, destinatario di un ordine di carcerazione per un totale di 3 anni, 5 mesi e 20 giorni, più 12 mila euro di multa per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, emesso dalla Procura presso il Tribunale di Cagliari, a dicembre dello scorso anno.

Per l'uomo sono subito scattate le manette, oltre alla denuncia in stato di libertà per violazione all’articolo 650, in quanto si trovava fuori dal proprio domicilio in assenza di valido motivo.