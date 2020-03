Asciugatrice: vantaggi e svantaggi

Stanchi di stendere il bucato sul balcone in balia di smog, polvere e intemperie? Magari vi siete già procurati degli stendini per poter sistemare i panni lavati in casa, ma vi siete resi conto che facendolo il tasso di umidità dell’ambiente si alza esponenzialmente, oltre a creare un odore abbastanza spiacevole. Chiaramente se vivete da soli non ci sono problemi, in quanto avrete bucato limitato se confrontato a quello di una coppia o di una famiglia che invece dovranno fare molte lavatrici e trovarsi la casa piena di panni umidi da stendere ad asciugare.

Recentemente il mondo delle asciugatrici e delle lavasciuga sta venendo riconsiderato, dopo aver passato molti anni in sordina. Perché non ci siamo mai accorti della loro comodità? In realtà il problema stava nelle tecnologie datate di questi elettrodomestici e nel prezzo di vendita molto alto. Questi due fattori hanno sempre fatto guardare le asciugatrici con un certo sospetto, alcuni pensano infatti che l’asciugatura artificiale rovini il bucato o non sia davvero efficace.

Lo sviluppo di nuovi sistemi e tecniche da parte dei produttori ha però sfatato questo ‘mito’, inoltre si è visto un notevole abbassamento dei prezzi che ha reso le asciugatrici più accessibili. Altro motivo del loro recente successo sono le abitazioni degli italiani, sempre più piccole e dove stendere il bucato vuol dire occupare un intero ambiente.

Se siete interessati all’acquisto di una buona asciugatrice, potete puntare su un modello con un ottimo rapporto qualità-prezzo come la Beko Dry833ci a carica frontale e con un cestello di ben 8 kg. Se avete ancora dei dubbi però potreste voler capire quali sono gli effettivi vantaggi e svantaggi di questo elettrodomestico. Continuando la lettura di questa pagina potrete scoprire quali sono e valutare se ne vale davvero la pena o meno.

Asciugatura rapida del bucato

Le asciugatrici sono in grado di asciugare diverse tipologie di tessuti grazie ai loro svariati programmi selezionabili tramite una manopola o in alcuni casi tramite un display LCD. Una volta finito il ciclo di asciugatura potrete trovare il bucato come nuovo e metterlo subito a posto nei cassetti o negli armadi di casa.

I modelli di qualità più alta riescono anche a eliminare le pieghe dai vestiti e ad ammorbidirli, quindi in alcuni casi non dovrete neanche stirarli e ve li troverete subito pronti all’uso. Tenete conto che stendendo i panni sullo stendino in autunno o in inverno questi ci metteranno almeno due o tre giorni ad asciugarsi, mentre con l’asciugatrice li potrete trovare pronti in massimo due o tre ore.

Niente più stendini o bucato fuori

Con una buona asciugatrice potrete lasciare gli stendini nello sgabuzzino, in quanto non ne avrete davvero più bisogno. Una soluzione ideale per evitare di occupare gli ambienti domestici con il bucato ad asciugare, cosa che non rende proprio la casa presentabile specialmente quando dovete invitare amici o familiari per un pasto in compagnia. Vi libererete anche dell’umidità causata dai panni lasciati ad asciugare e potrete evitare di stenderli fuori.

Ideale per famiglie

Se avete una famiglia numerosa l’asciugatrice è quasi un ‘must’ in quanto vi farà risparmiare tempo e fatica. Acquistate un prodotto con una capienza di almeno 8 kg e potrete asciugare il bucato di tutti i membri del vostro nucleo familiare senza porvi troppi limiti.

Ingombrante

Passiamo adesso agli svantaggi: il primo è indubbiamente l’ingombro di questo elettrodomestico. La ‘tecnica’ comune infatti consiste nell’impilarlo sulla lavatrice (o viceversa) in modo da minimizzare lo spazio occupato. In questo caso vi consigliamo di prendere bene le misure dei due elettrodomestici in modo da capire se questo è possibile o meno.

Consumi

Sebbene le asciugatrici moderni consumino molto meno rispetto ai primi modelli, rimangono comunque elettrodomestici molto esigenti a livello energetico. Per questo se avete intenzione di farne un uso intensivo vi consigliamo di spendere una cifra più alta e comprare un modello dalla classe energetica elevata (A++ o A+++) in modo da ammortizzare sui consumi. Recentemente è stata presentata una nuova asciugatrice ad energia solare , ideale per chi vuole ridurre l’impatto ambientale.

Rumorosa

Come le lavatrici, anche le asciugatrici producono molti decibel mente sono in funzione, quindi vanno utilizzate in orari durante i quali si è sicuri di non disturbare il vicinato.