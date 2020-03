Arrestato e denunciato due volte in pochi giorni per un doppio tentativo di furto

Nel giro di quattro giorni è stato arrestato per due volte in entrambi i casi per tentato furto e in entrambe le circostanze è stato denunciato dagli agenti della Squadra Volante in quanto inosservante dei divieti previsti dal DPCM per contrastare la diffusione del Covid-19.

La prima volta, l’uomo, un cittadino rumeno di 41 anni, è stato arrestato venerdì pomeriggio quando ha cercato di impossessarsi di cosmetici per oltre 750 euro nascondendoli sotto la sua felpa.

Successivamente, dopo essere stato scarcerato lunedì, è stato arrestato nuovamente martedì mattina in via Vassalli Eandi dopo aver tentato un furto su autovettura. Lo straniero era stato colto sul fatto da un passante mentre stava tentando di forzare la portiera del veicolo.