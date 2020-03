Impegno concreto per Ospedali, dipendenti e clienti: Bcc Casalgrasso e Sant’Albano Stura conferma il suo impegno come banca del territorio

La Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura ha deliberato, lo scorso 17 aprile, il proprio aiuto concreto agli ospedali del territorio, donando 90.000 euro alla Fondazione Ospedale Santa Croce di Cuneo, all’Ospedale San Lorenzo di Carmagnola e all’Ospedale Amedeo di Savoia di Torino.

Nella seduta del Cda di ieri sono stati deliberati aiuti per la Croce Rossa di Carmagnola, per il Lions Club di Racconigi e per la Croce Rossa di Poirino. “In questo particolare momento storico di grave emergenza sanitaria il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di privilegiare e favorire il sostegno agli Enti e alle Associazioni che attualmente sono impegnate in prima linea nella gestione di questa crisi. Una crisi che si potrà superare soltanto con il sostegno, l’impegno e la collaborazione di tutti”, commenta il Presidente Alberto Osenda.

La Banca ha anche azzerato le commissioni sui bonifici per i tre ospedali, per favorire le donazioni da parte di soci e clienti, che potranno quindi donare senza spese aggiuntive sia con il proprio internet banking, che telefonando in filiale. Misure precauzionali sono state prese anche a tutela di clienti e collaboratori, con le filiali aperte al mattino, solo su appuntamento, con ingresso contingentato, per escludere possibili rischi di contagio. Inoltre La BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura ha stipulato un’assicurazione per tutti i propri dipendenti finalizzata a coprire i rischi di un eventuale contagio.

La copertura assicurativa, che interessa circa 110 dipendenti, si articola in diverse misure di assistenza specifica per eventuali ricoveri, convalescenze ed assistenza post ricovero generati da infezione da Covid 19.