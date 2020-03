Stampa etichetta online: la migliore scelta per il giusto risparmio

Stampare delle etichette online è un modo intelligente di promuovere i propri prodotti: è, infatti, risaputo che un'immagine, un logo o una scritta con pochi caratteri, sia un modo piuttosto efficace di comunicare con il vasto pubblico che diventa parte attiva nella clientela. Le persone hanno una capacità alta di imprimere nella loro memoria immagini d'impatto e di riferirsi a loro quando si tratta di acquistare un prodotto. Le etichette possono essere prodotte e stampate anche da tipografie fisiche, presenti in città, ma questo procedimento comporta una serie di azioni che, al giorno d'oggi, rappresenterebbero solo una perdita di tempo. Non sarebbe preferibile operare online e ricevere al proprio indirizzo il prodotto già pronto per essere posto sull'oggetto in questione? Per questa ragione, la stampa etichetta online veloce e sicura, risulta più comoda e meglio utilizzata: mediante il form presenti sui vari siti, si possono scegliere le tipologie di materiali su cui effettuare la stampa (grammatura della carta adesiva), tipologia di adesivi (a foglio o a rotolo a seconda delle esigenze) e si può osservare in anteprima il prodotto finito, mediante una pagina dedicata. Le disposizioni in materia di adesivi sono del tutto personalizzabili, prima di procedere con la stampa, così da essere pienamente sicuri del risultato.

Qual è la scelta migliore per il risparmio?

La commercializzazione delle etichette adesive, solitamente, segue il principio per il quale maggiore è la quantità da ordinare, minore sarà il prezzo singolo di ciascun pezzo: quindi un numero maggiore di etichette, comporterà una spesa singola minore, con un risparmio decisamente importante. Ma l'altro modo di risparmiare riguarda la qualità dell'adesivo: se l'adesivo in questione è di buon livello ed è stato prodotto con tutte le cure del caso avrà, infatti, una serie di caratteristiche irripetibili. La prima fra tutte riguarda la facilità di staccarlo dal supporto, che può essere un foglio o un rotolo, senza che si danneggi in nessuna delle sue parti, così da preservarne la forma e l'efficacia. Altra caratteristica riguarda la forza della colla applicata sulla parte adesiva e la sua sua capacità di aderenza, che, a seconda del prodotto dove andrà sistemato (sia esso vetro o plastica), dovrà garantire una buona resistenza. In generale, insomma, una buona etichetta oltre ad essere bella da vedere per ragioni pubblicitarie, deve essere pratica nelle attività di attaccatura presso l'altro prodotto e deve resistere col tempo e agevolare l'operazione di marketing diretto. Di conseguenza, il risparmio effettivo, si può riscontrare in base alla durata e alla capacità di un'etichetta adesiva di snellire le operazioni che la riguardano, in base alle caratteristiche di produzione.

Cosa succede con un'etichetta di pessima qualità?

Un'etichetta di pessima qualità, che può anche dare un risparmio apparente nell'immediato, si strappa facilmente in fase di distacco dal supporto, si rovina anche durante l'operazione di attaccatura ed ha problemi con la colla di aderenza, che non risultando ben equilibrata lungo tutta la superficie, può staccarsi da uno dei suoi lati. Quando crediamo di aver "fatto l'affare" a prezzi scontati, in realtà stiamo andando incontro a un insuccesso garantito: utilizzando adesivi di pessima qualità, quante etichette saranno buttate perché si rompono o non reggono prima di trovare quella che finalmente potremo attaccare serenamente? Questo pensiero va affrontato, in sede d'acquisto, perché influenzerà la tipologia di pubblicità e l'immagine dell'azienda in modo conseguente ed inevitabile. Economia non significa necessariamente risparmio, ma anzi può aggravare la tendenza al ribasso del budget prestabilito.