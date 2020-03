“Adotta un ciclo-scrittore”, un crowdfunding per aiutare Stefano a non finire per strada

“Vorrei chiedere aiuto per non rimproverarmi di non averlo fatto”: con queste parole Stefano Bruccoleri, il ciclista-scrittore ed ex senzatetto di Borgo Campidoglio fa un appello ad amici, conoscenti e non solo per non dover finire nuovamente in mezzo a una strada. È partito attraverso una campagna di crowdfunding pubblicata sulla piattaforma Produzioni dal Basso.

Bruccoleri, dopo aver trascorso molti anni sulla strada accompagnato dalla sua inseparabile bicicletta e aver scritto tre libri, da cinque anni gestisce una ciclofficina in Via Musinè 6: “Mi è stato concesso di stare qui - spiega in un video – grazie al comodato d'uso. Dato che, al momento, i proprietari hanno problemi economici mi hanno chiesto di liberare lo spazio”.

Il valore della ciclofficina, in questo caso, è altissimo, visto che fa anche da abitazione: “Qui – prosegue - c'è tutto il mio lavoro, la mia vita, la mia passione, le mie ruote e anche la mia casa, visto che abito nel retrobottega. Non sono ricco, lavoro per riempire il frigo e non ho i soldi per pagare una affitto o una cauzione; mi piacerebbe, però, poter riproporre la stessa formula in qualsiasi altro luogo”.