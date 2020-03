Coronavirus, la proposta di Silvio Magliano: "Lanciamo la spesa sospesa anche a Torino"

Garantiamo e regoliamo la possibilità, per chi può e desidera farlo, di acquistare e lasciare "sospesi" prodotti, alimentari e non solo, che potranno poi essere consegnati alle persone che si trovano in condizioni di immediato bisogno" lo afferma Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati al Comune di Torino.

"Dopo tre settimane di emergenza sono sempre più numerosi i cittadini che si trovano in situazione di necessità: una necessità immediata e drammatica, com'è immediata e drammatica la condizione di una famiglia che fa fatica a mettere insieme il denaro necessario a fare la spesa. Se l'emergenza alimentare è in questo momento arginata grazie alla preziosa opera di tante Associazioni, oltre al cibo cominciano a esserci altri bisogni, quali l'acquisto di prodotti per la pulizia della casa e per la cura della persona. Dobbiamo pensare anche a questo" prosegue Magliano.